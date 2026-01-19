توقف امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم بمناسبة عيد الغطاس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 12:34 مساءً - تتوقف أعمال امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الاعدادية اليوم الإنثنين 19 يناير الجارى، بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين.

وانطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية السبت 17 يناير الجارى وتستمر حتى نهاية الأسبوع مع توقفها اليوم الإثنين.

وأصدر محمد جبران، وزير العمل، قرارًا رسميًا، بشأن تحديد الإجازات الدينية المستحقة للإخوة المسيحيين من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، وذلك في إطار تنظيم واضح لأيام العطلات الدينية، وترسيخًا لمبادئ المواطنة والمساواة، ومراعاة الخصوصية الدينية داخل بيئة العمل المصرية.

وأكد القرار أن الإجازات الدينية المقررة للإخوة المسيحيين تُعد إجازات بأجر كامل، دون المساس بحقوق العاملين أو التأثير على استقرار مواقع العمل، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل واحترام الشعائر الدينية، ويعزز مناخ الاستقرار والانسجام داخل المؤسسات المختلفة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وتضمن القرار تحديد يوم الإثنين المقبل إجازة رسمية للإخوة الأقباط الأرثوذكس، بمناسبة الاحتفال بعيد الغطاس المجيد، أحد الأعياد الكبرى في التقويم القبطي، والذي يرتبط بطقوس دينية واجتماعية متوارثة، ويُعد من المناسبات التي تحظى بمكانة خاصة لدى الأقباط في مصر.