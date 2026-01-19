الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد الأعشاب الطبيعية من الوسائل الفعّالة التي استخدمها الإنسان منذ القدم لتخفيف الآلام وعلاج العديد من المشكلات الصحية وتتميز بكونها متوفرة وآمنة إلى حد كبير إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة ومن بين الأعشاب المعروفة بقدرتها على تسكين الآلام برز نوعان بشكل خاص لما لهما من فعالية مثبتة وهما الكركم والزنجبيل

«مش هتاخد مسكنات تاني بعد الاعشاب دي» .. أهم نوعين من الأعشاب لعلاج اي آلام في الجسم!!

استخدام الكركم لتسكين الآلام

يحتوي الكركم على مركب فعال يُعرف باسم الكركومين وهو مضاد قوي للالتهابات والأكسدة حيث يعمل على تخفيف آلام المفاصل والعضلات ويُستخدم بشكل واسع في حالات التهاب المفاصل المزمن والروماتويد ويمكن تناوله كمشروب دافئ أو إضافته للطعام أو تناوله على شكل مكمل غذائي

فوائد الزنجبيل في علاج آلام الأسنان والعظام

يُعرف الزنجبيل بخصائصه المسكنة والمضادة للالتهاب ويُستخدم لتخفيف العديد من أنواع الألم مثل الصداع وآلام الدورة الشهرية وآلام العضلات كما يساعد في تهدئة المعدة وتخفيف الغثيان ويمكن تناوله مغليا أو مضافا إلى المشروبات أو الطعام أو حتى على شكل كبسولات

كلا من الكركم والزنجبيل لا يُعدان فقط من التوابل اللذيذة بل يمثلان أيضا علاجين طبيعيين فعالين لتسكين الألم دون الحاجة إلى الأدوية الكيميائية