أنغام ومنى زكي من بينهن.. نجمات يواجهن الاكتئاب بصمت والطب يفسّر ما لا يُرى

لم يعد الاكتئاب وصمة عيب أو ضعف، بل أصبح مرض نفسي معترفً به عالميًا، يمكن أن يصيب أي إنسان مهما بلغ نجاحه أو شهرته. وفي السنوات الأخيرة، تجرأت العديد من النجمات على الحديث بصراحة عن معاناتهن مع الاكتئاب، في خطوة شجاعة ساهمت في كسر حاجز الصمت ونشر الوعي.

ولعل السؤال الذي يطرأ على ذهنكِ هنا: كيف يبدو الألم النفسي حين يكون المرء مطالبًا دائمًا بالابتسام أمام الكاميرات؟ وكيف تتعامل النجمة مع شعورها بالخطر الداخلي بصمت كامل؟

وهنا، لم تعد القصة نظرية أو بعيدة، بل بدأت تأخذ وجوهًا معروفة وأصواتًا نسمعها يوميًا، من بين هؤلاء النجمات شيرين عبد الوهاب، وغادة عبد الرازق، وأنغام، وغيرهن كثيرات، اللاتي أكدن أن الشهرة والأضواء لا تحمي من الألم النفسي. اعترافاتهن فتحت الباب أمام نقاش أوسع حول الصحة النفسية وأهمية طلب الدعم والعلاج في الوقت المناسب.

أنغام تنتصر على الاكتئاب

تجاوزت أنغام أدوية الاكتئاب وعادت لطبيعيتها

ومن بين هذه الأصوات التي كسرت الصمت مبكرًا، برز اسم فنانة لم تُخفِ ضعفها يومًا خلف نجاحها، وهي الفنانة أنغام التي كانت من أوائل النجمات اللاتي تحدثن بصدق عن فترات صعبة مرت بها نفسيًا، مؤكدة أن الضغوط المهنية والشخصية قد تدفع الإنسان إلى حافة الإنهاك النفسي، وأوضحت في أكثر من لقاء أن الاكتئاب قد يتسلل بهدوء، دون أن يلاحظه الشخص في البداية، خاصة عندما يكون مطالبًا دائمًا بالظهور قويًا ومتماسكًا أمام الجمهور.

لكن الاعتراف لم يتوقف عند وصف الألم فقط، بل امتد إلى تفاصيل أعمق عن رحلة العلاج نفسها، ولم تخجل من التصريح بأنها تناولت أدوية مضادة للاكتئاب لمدة 5 سنوات تقريبًا في محاولة منها لتجاوز هذه المشاعر السلبية، لكن النتائج كانت عكسية، وخلال هذه المرحلة الشعور الذي سيطر عليها هو وكأنها شخص آخر ليس لديه قدرة على التفاعل مع أي موقف، لكنها اتخذت القرار بالتوقف عن تناولها نهائيًا، وبدأت الانشغال بشكل كبير في العمل.

غادة عبد الرازق ورحلة من العلاج النفسي

وإذا كانت تجربة أنغام تحمل جانبًا من الصراع الداخلي الصامت، فهناك تجارب أخرى اتخذت مسارًا مختلفًا في مواجهة الاكتئاب، فالفنانة غادة عبد الرازق كشفت دوت الخليج الأخرى عن معاناتها مع الاكتئاب، مشيرة إلى أن التجارب القاسية في الحياة، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، تترك آثارًا نفسية عميقة. وأكدت أن اللجوء إلى العلاج النفسي لم يكن ضعفًا، بل خطوة ضرورية لإنقاذ نفسها واستعادة توازنها.

من خلال تجربة غادة، نرى كيف أن الالتزام بالعلاج النفسي طويل المدى يمكن أن يتحول إلى درع يحمي النفس من الانهيار، ويدفعنا للتساؤل: لماذا غالبًا ما يتردد الناس في طلب الدعم قبل فوات الأوان؟

ومع مرور الوقت، تحولت هذه المواجهة من رد فعل مؤقت إلى قرار طويل المدى لحماية النفس، فعلى الرغم من أن غادة تحرص دائمًا على خصوصية حياتها الشخصية، لكنها أكدت أنها منذ أكثر من 20 عامًا وهي تلتقي طبيبًا نفسيًا يساعدها على تجاوز الأزمات، خاصة وأنها تجسد شخصيات كثيرة ومتنوعة، وقالت إن مسلسل "الكابوس" من أكثر الأعمال التي أثرت فيها.

شيرين عبد الوهاب وأزمات نفسية لا تنتهي

تتميز شيرين بالإحساس المرهف وتتأثر بأبسط الأمور

أما حين يكون الإحساس أرهف، والضغط أثقل، فالقصة تأخذ شكلًا أكثر قسوة، فشيرين عبد الوهاب التي تتميز بشخصية رقيقة وحساسة كانت عرضة للاكتئاب ونوبات التوتر والقلق، حتى أنها قررت في إحدى المرات حلق شعرها بنفسها في المنزل بسبب الضغط والتوتر الذي تمر به، والذي تحدثت عنه مرارا في العديد من اللقاءات التلفزيونية، وعلى الرغم من محاولاتها الدائمة للعودة للجمهور لكنها لم تعد إلى سابق عهدها حتى الآن.

وشيرين لم تكن وحدها في هذه الدائرة، فالقائمة تطول، والوجع يتكرر بأشكال مختلفة، أصالة ويسرا ومنى زكي ويسرا اللوزي، جميعهن مررن بتجارب مشابهة، وكانت زيارة الطبيب النفسي الخيار المثالي للعودة للحياة، وأكدن أن زيارة الطبيب النفسي لا تقل أهمية عن الزيارات الدورية للأطباء للاطمئنان على الحالة الصحية.

لماذا تصاب النجمات بالاكتئاب؟

تحدثت منى زكي عن تجربة الاكتئاب عن وعي بأهمية العلاج النفسي

من الملاحظ أن النجمات أكثر عرضة للاكتئاب وجرأة للاعتراف به عن غيرهن لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها الضغط المستمر. فالحياة تحت الأضواء تعني التعرض الدائم للنقد، سواء الإيجابي أو السلبي، بالإضافة إلى فقدان الخصوصية والخوف من الفشل أو التراجع. هذه العوامل تخلق حالة من التوتر المزمن، قد تتحول مع الوقت إلى اكتئاب.

وإذا كنتِ تتساءلين: هل الشهرة دائمًا سبب للألم النفسي؟ فالخبراء يؤكدون أن طبيعة العمل الفني غير مستقرة ومرتبطة بالنجاح أو الإخفاق، ما يزيد من حساسية الحالة النفسية، خصوصًا عند تراكم الصدمات العاطفية أو الضغوط دون تفريغ صحي.

وهذا الشعور لا يظل مجرد انطباع عام، بل تؤكده أيضًا التفسيرات الطبية المتخصصة، فبجانب ذلك أكد دكتور سامح سمير استشاري الأمراض النفسية أنه من ضمن أسباب زيادة معدلات الاكتئاب عند المشاهير أن طبيعة العمل الفني غير مستقرة ومرتبطة بالنجاح أو الإخفاق، وتلعب دورًا كبيرًا، فالفنانة قد تمر بفترات ازدهار يعقبها ركود، ما ينعكس سلبًا على حالتها النفسية. إلى جانب ذلك، قد تواجه بعض النجمات صدمات عاطفية أو أسرية، ومع تراكم الضغوط دون تفريغ صحي، يظهر الاكتئاب.

أشهر أعراض الاكتئاب

تزور أصالة الطبيب النفسي بشكل متكرر لرفع جودة الحياة

ومع فهم الأسباب، يصبح من الضروري التوقف عند العلامات التي لا يجب تجاهلها، ووفقًا لرأي دكتور سامح لا تختلف أعراض الاكتئاب عند النجمات عنها لدى أي شخص آخر، ومن أبرز الأعراض الحزن المستمر، فقدان الشغف، اضطرابات النوم، فقدان أو زيادة الشهية، الشعور بالإرهاق الدائم، وانخفاض تقدير الذات. وفي بعض الحالات، قد تصل الأعراض إلى نوبات بكاء متكررة أو أفكار سلبية حادة.

وهنا يهمنا أن نفكر معًا: هل تجاهلت يومًا شعورك بالإرهاق أو الحزن؟ وكيف يمكن للوعي المبكر أن يغير مسار المعاناة قبل أن تتفاقم؟

ورغم وضوح هذه الإشارات، إلا أن المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يتم التقليل من خطورتها، حيث أكد أن كلها مشاكل من الممكن السيطرة عليها، لكن الخطورة الحقيقية تكمن في تجاهل هذه الأعراض أو تفسيرها على أنها “إرهاق عابر”، وهو ما يحدث كثيرًا لدى الأشخاص المشغولين أو المشاهير، الذين يفضلون الاستمرار في العمل بدل التوقف وطلب المساعدة.

العلاج خطوة شجاعة وليس ضعف

ومن هنا، يصبح الحديث عن العلاج ليس خيارًا ثانويًا، بل ضرورة إنسانية، حيث يشدد الطبيب النفسي على أن علاج الاكتئاب يعتمد على عدة محاور، أهمها العلاج النفسي، سواء من خلال الجلسات الفردية أو العلاج السلوكي المعرفي، الذي يساعد المريض على فهم أفكاره السلبية وتغييرها. وفي بعض الحالات، يكون العلاج الدوائي ضروريًا، تحت إشراف طبي متخصص، وأكد أن الدعم الاجتماعي يلعب دورًا محوريًا في رحلة التعافي، سواء من الأسرة أو الأصدقاء.

خلاصة القول

قصص أنغام وغادة عبد الرازق وشيرين عبد الوهاب تؤكد أن الاكتئاب لا يميز بين شخص عادي ونجم شهير، والرسالة الأهم التي تحملها هذه التجارب دوت الخليج أن الاعتراف بالمعاناة وطلب المساعدة أول طريق الشفاء، وأن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، بل دوت الخليج أساس التوازن والنجاح في الحياة.