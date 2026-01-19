طقس اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 10 درجات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 12:34 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 19 يناير 2026، فرص تكون شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعة 3 فجراً الى الساعة 10 صباحاً، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس

ويسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء ، نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

سحب منخفضة

وتظهر بعض السحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 19 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 19 درجة.

الصغرى 11 درجة.



- الطقس فى مطروح

العظمى 17 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 21 درجة.

الصغرى 08 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 22 درجة.

الصغرى 09 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 23 درجة.

الصغرى 10 درجة.