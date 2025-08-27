الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، استبعاد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من حساباته خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد خلاف نشب بين الطرفين قبل مواجهة الفريق الأخيرة أمام فاركو في الدوري.

فيريرا يقرر استبعاد سيف الجزيري بعد مشادة في تدريبات الزمالك

أن الأزمة بدأت خلال تدريبات الزمالك التي سبقت مباراة فاركو، حيث طلب فيريرا من الجزيري المشاركة في مركز جديد كصانع ألعاب أو جناح، إلا أن اللاعب أبدى رفضه لهذا التغيير، ما أدى إلى تطور الأمر لمشادة بينهما، ليقرر المدرب استبعاد المهاجم الدولي من خططه الفنية.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على فاركو، قال فيريرا: “لن تشاهدون سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد”، مؤكدًا أن قرار الدفع بالفلسطيني عدي الدباغ في المباريات يرجع إلى جاهزيته البدنية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الفريق يسعى لتحقيق أهدافه بعيدًا عن نتائج المنافسين.

يذكر أن الزمالك واصل نتائجه الإيجابية في الدوري بعد فوزه المستحق على فاركو، بينما يظل موقف سيف الجزيري معلقًا بقرار الجهاز الفني في الفترة المقبلة.