ثنائي المصري ضمن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن  حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عن قائمة المنتخب لمعسكر شهر سبتمبر  والذي يخوض خلاله الفريق مباراتيه أمام  منتخبي أثيوبيا وبوركينا فاسو بالجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم.

وتقام هذه المباريات  يومي الخامس والتاسع من سبتمبر المقبل  على ستاد القاهرة الدولي وملعب الرابع من أغسطس بالعاصمة البوركينابية واجادوجو  على الترتيب.

وضمت قائمة المنتخب 25 لاعبًا من بينهم ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحمد عيد وخالد صبحي.

