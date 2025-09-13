دربي مانشستر لمداواة جراح سيتي ويونايتد

دربي مانشستر لمداواة جراح سيتي ويونايتديلتقي فريق مانشستر سيتي مع جاره وغريمه مانشستر يونايتد بعد غد الأحد، في قمة مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الفريقان المواجهة بظروف متقاربة، حيث لم يحققا النتائج المأمولة في الجولات الثلاث الأولى من بطولة الدوري، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط من فوز وحيد وخسارتين، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع بأربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة.

ويفتقد مانشستر سيتي عددا من لاعبيه بداعي الإصابة، من بينهم الدولي المصري عمر مرموش، والفرنسي ريان شرقي، والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية المدافع الإنجليزي جون ستونز، ومواطنه ريكو لويس، والمدافع الجزائري ريان آيت نوري، والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

وعلى الرغم من ذلك، يعول الإسباني بيب غوارديولا مدرب الفريق على جاهزية المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، الذي قدم أداء متميزا مع منتخب بلاده بتسجيله خمسة أهداف في مرمى مولدافيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

في المقابل، يطمح مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي روبين أموريم إلى تقديم عرض قوي يضمن له الفوز وتفادي أي تراجع جديد في النتائج، ويعتمد في ذلك على عدد من نجومه وفي مقدمتهم البرتغالي برونو فرنانديز والبرازيلي ماتيوس كونيا.

وتنطلق مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت، حيث يلتقي أرسنال مع نوتنغهام فورست، ونيوكاسل يونايتد مع ولفرهامبتون، وإيفرتون مع أستون فيلا، وبورنموث مع برايتون، وفولهام مع ليدز يونايتد، وكريستال بالاس مع سندرلاند، ووست هام يونايتد مع توتنهام، وبرنتفورد مع تشيلسي.

وتتواصل المباريات بعد غد الأحد بلقاء بيرنلي مع ليفربول، على أن تختتم الجولة بمواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ويتصدر ليفربول، حامل اللقب، ترتيب فرق الدوري برصيد 9 نقاط، متقدما على تشيلسي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم أرسنال ثالثا بفارق الأهداف عن توتنهام الرابع ولكل منهما 6 نقاط.