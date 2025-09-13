تعثر جديد لإشبيلية أمام إلتشي
واصل إشبيلية بداية موسمه المخيبة بتعادل أمام ضيفه إلتشي 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل إسحاق روميرو وجيرارد فرنانديز في الدقيقتين (28 و85) هدفي إشبيلية، والبرتغالي أندريه سيلفا ورافا مير في الدقيقتين (54 و70) هدفي إلتشي.
وبهذا التعادل استمرت النتائج غير المستقرة لإشبيلية منذ بداية الموسم، ليكتفي بنقطة بعدما كاد يخرج بخسارة جديدة، كانت ستصبح الثالثة هذا الموسم ليصل للنقطة 4 في المركز الـ11.
في المقابل، وصل فريق إلتشي إلى المركز السادس برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن خيتافي السابق في الترتيب قبل اكتمال منافسات الجولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعثر جديد لإشبيلية أمام إلتشي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.