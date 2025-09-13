الرياضة

تشكيلة يوفنتوس أمام إنتر ميلان اليوم في قمة الدوري الإيطالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي إيجور تودور مدرب يوفنتوس تشكيل الفريق استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميلان، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2025-26.

ويستضيف ملعب أليانز القمة الإيطالية بين يوفنتوس وإنتر ميلان، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة الكالتشيو.

ويحتل اليوفي وصافة ترتيب الكالتشيو برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر فريق نابولي، بينما يأتي إنتر ميلان في المرتبة السابعة برصيد 3 نقاط.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل يوفنتوس، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: جريجوريو.

▪︎خط الدفاع: كيلي - بريمر - جاتي.

▪︎خط الوسط: مكيني - لوكاتيلي - تورأم - كالولو.

▪︎خط الهجوم: يلدز - كووبميينيرز - فلاهوفيتش.

القنوات الناقلة لمواجهة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو لموسم 2025-26، ويمكن متابعة المباريات عبر “تطبيق الرابعة” على الهواتف الذكية، الذي يتيح مشاهدة كل لقاءات الدوري الإيطالي مباشرة.

