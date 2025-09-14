بمشاركة ٦ فرق .. سحب قرعة بطولة كأس نادي الحمراء لكرة القدم

الحمراء ـ من سيف الهطالي:

سحبت بنادي الحمراء قرعة كأس النادي لكرة القدم التي ينظمها النادي بمشاركة ستة فرق تابعة للنادي: هي وادي غول، النصر، الوحدة، الشباب، العارض، وفريق الشروق الذي يشارك لأول مرة في هذه البطولة. واعتذر عدد من الفرق لظروف مختلفة واقيمت القرعة بحضور مشرفي الفرق المشاركة.

وقال المشرف الرياضي بالنادي عبدالسلام بن مسعود العبري في كلمته: نتطلع إلى بطولة مميزة تعكس الروح الرياضية العالية بين الفرق، ونأمل أن تكون هذه النسخة امتدادًا للنجاح الذي تحقق مؤخرًا في بطولة دوري النادي، عقب ذلك، تم استعراض آلية البطولة التي ستقام هذا العام بنظام جديد يعتمد على القرعة المفتوحة لجميع الفرق المشاركة وأسفرت نتائج الدور الأول (ذهابًا وإيابًا) عن مواجهة فريق وادي غول لفريق الشباب، فيما يلتقي فريق الوحدة مع فريق العارض، بينما يواجه فريق النصر فريق الشروق في الدور الثاني.

وتنطلق منافسات البطولة في السادس والعشرين من سبتمبر الجاري وتستمر حتى السابع عشر من أكتوبر المقبل، وينتظر أن تشهد هذه النسخة مستويات فنية عالية.

الجدير بالذكر أن نادي الحمراء كان قد اختتم مؤخرًا منافسات دوري النادي الذي شهد نجاحًا بارزًا، وتوج فيه فريق النصر بكأس البطولة، فيما حل فريق الشباب وصيفًا.