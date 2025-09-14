تتويج نادي النصر بطلا لبطولة محافظة ظفار للسباحة والاتحاد وصيفا

توج نادي النصر بطلا لبطولة محافظة ظفار للسباحة التي اختتمت يوم امس الأول بالمسبح الأولمبي باستاد السعادة الرياضي بمحافظة ظفار وجاء نادي الاتحاد في المركز الثاني وحل صلالة في المركز الثالث اقيم حفل ختام تحت رعاية محمد بن حسن بن سعيد المرهون مستشار شؤون الولايات بمكتب محافظ ظفار بحضور الدكتور عوض بن سالم العجيلي رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس وشهدت البطولة مشاركة واسعة من أندية المحافظة وهي: نادي النصر، نادي ظفار، نادي صلالة، نادي الاتحاد، نادي مرباط، ونادي طاقة واشتملت على مجموعة متنوعة من السباقات في مختلف الفئات العمرية وهي سباقات 50 مترًا و100 متر في أنماط الحرة، الظهر، الصدر، والفراشة، إلى جانب سباق 200 متر فردي متنوع، وتتابع 4×50 مترًا حرة. وتستهدف البطولة ست فئات عمرية مختلفة، وهي: 10 سنوات وما دون، 11-12 سنة، 13-14 سنة، 15-16 سنة، 17-18 سنة، و19-29 سنة. وتأتي هذه البطولة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مجلس إدارة الاتحاد العماني للرياضات المائية لنشر ثقافة ممارسة السباحة بين أفراد المجتمع وتعزيز الوعي بأهميتها كرياضة صحية وتنافسية ومن الأهداف الرئيسية لهذه البطولة اكتشاف المواهب المجيدة واختيار أفضل العناصر للمنتخبات الوطنية.

