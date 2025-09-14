نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الغضب.. تشكيل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد في لقاء هام وناري بينهم بستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام مان يونايتد

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: خوسانوف، دياز، جفارديول، اورايلي.

خط الوسط: سيلفا، رودري، رايندرز.

خط الهجوم: فيل فودين، ايرلينج هالاند، دوكو.

كما يأتي تشكيل مانشستر يونايتد:-

حراسة المرمى: بايندير

خط الدفاع: يورو، دي ليخت، شاو، مزراوي.

خط الوسط: فيرنانديز، اوجارتي، دورجو.

خط الهجوم: ديالو، مبيومو، سيسكو.

