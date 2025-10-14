الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعتبر الحلويات الغنية بالدهون والسكريات عنصرًا أساسيًا على المائدة المصرية والعربية، خصوصًا في المناسبات والاحتفالات، لما تتميز به من مذاق شهي يصعب مقاومته. إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشكلات هضمية مزعجة مثل الانتفاخ، وعسر الهضم، والشعور بالامتلاء والضيق بعد الوجبات.

مشروب طبيعي للتخلص من الإنتفاخ وغازات البطن في ثواني.. حل نهائي لعلاج مشاكل القولون

يشير خبراء التغذية إلى أن تناول بعض المشروبات الطبيعية بعد الأطعمة الدسمة يمكن أن يساعد على تهدئة المعدة وتحسين أداء الجهاز الهضمي، ومن أبرز هذه المشروبات:

الزبادي واللبن الرائب: يحتويان على بكتيريا البروبيوتيك المفيدة التي تُعيد التوازن الطبيعي للأمعاء وتقلل من الانتفاخ.

النعناع: يُعرف بخصائصه المهدئة وقدرته على تخفيف التقلصات والغازات.

الزنجبيل: يُنشّط حركة الجهاز الهضمي ويقلل من الشعور بالامتلاء بعد تناول الطعام.

اليانسون: يُستخدم منذ القدم لتهدئة المعدة والتخفيف من الانتفاخ بفضل خصائصه الطبيعية.

نصائح وعادات تُحافظ على صحة الجهاز الهضمي

ولا تقتصر طرق تحسين الهضم على المشروبات فقط، إذ ينصح الخبراء باتباع عادات يومية بسيطة تساعد على تجنب اضطرابات المعدة، مثل:

تجنّب المشروبات الغازية بعد الوجبات لأنها تُسبب الغازات وتُبطئ الهضم.

القيام بمشي خفيف لمدة 15 إلى 20 دقيقة بعد الأكل لتحفيز حركة الجهاز الهضمي.

الإكثار من تناول الفواكه الغنية بالألياف كالتفاح والبرتقال لتنشيط الأمعاء وتحسين الإخراج.

استشارة الطبيب في حال استمرار مشكلات الهضم أو تكرارها، للتأكد من عدم وجود أسباب صحية كامنة.

وباتباع هذه النصائح، يمكن الاستمتاع بتناول الحلويات في المناسبات دون المعاناة من مشكلات الهضم أو الانتفاخ بعد الوجبات.