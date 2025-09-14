نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الغضب.. فودين يفتتح التسجيل للسيتي في مرمى مانشستر يونايتد في المقال التالي

وسجل فيل فودين نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أول أهداف فريقه في مرمى مانشستر يونايتد بالدقيقة 18 صنع دوكو وأصبحت النتيجة 1/0.

تشكيل مانشستر سيتي أمام مان يونايتد

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: خوسانوف، دياز، جفارديول، اورايلي.

خط الوسط: سيلفا، رودري، رايندرز.

خط الهجوم: فيل فودين، ايرلينج هالاند، دوكو.

كما يأتي تشكيل مانشستر يونايتد:-

حراسة المرمى: بايندير

خط الدفاع: يورو، دي ليخت، شاو، مزراوي.

خط الوسط: فيرنانديز، اوجارتي، دورجو.

خط الهجوم: ديالو، مبيومو، سيسكو.

