الرياض - كتبت رنا صلاح - أثارت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات عديدة بين الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية حول مصير الدراسة الحضورية خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ، وفي هذا الصدد، توضح وزارة التعليم حقيقة ما يتم تداوله بشأن التحول إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي خلال الشهر الفضيل ميسيظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار جديد مفاجئ من وزارة التعليم السعودية بشأن الدراسة في رمضان .. هل سيتم إلغاءها؟

نفت وزارة التعليم السعودية بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول إصدار قرار وزاري بإلغاء الدراسة الحضورية خلال شهر رمضان 1447هـ. وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات غير رسمية ولا تستند إلى أي مصدر موثوق، مشيرة إلى أن نظام الدراسة سيواصل مسيرته بشكل طبيعي مع تطبيق بعض التعديلات التيسيرية التي تستهدف تخفيف الأعباء على الطلاب خلال فترة الصيام.

التعديلات التيسيرية للدراسة في رمضان

كشفت وزارة التعليم السعودية عن حزمة من التسهيلات المطبقة خلال شهر رمضان تشمل:

تقليص ساعات اليوم الدراسي لجميع المراحل التعليمية

تخفيض عدد الحصص الدراسية إلى 5 حصص يومياً

تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الساعة التاسعة صباحاً

إلغاء الاصطفاف الصباحي بشكل مؤقت

تقليص مدة الحصص الدراسية لتتناسب مع ظروف الطلاب

الخريطة الزمنية للدراسة وإجازة عيد الفطر 1447

حددت وزارة التعليم السعودية الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني والدراسة خلال شهر رمضان 1447هـ على النحو التالي:

بداية شهر رمضان: الأربعاء 1 رمضان 1447هـ الموافق 18 فبراير 2026م

نهاية الدراسة قبل الإجازة: الخميس 16 رمضان 1447هـ الموافق 5 مارس 2026م

بداية إجازة عيد الفطر: من يوم الأحد 17 رمضان 1447هـ

نهاية إجازة عيد الفطر: السبت 9 شوال 1447هـ الموافق 28 مارس 2026م

العودة إلى الدراسة: الأحد 10 شوال 1447هـ الموافق 29 مارس 2026م

عدد أيام الدراسة الفعلية في رمضان

تبلغ مدة الدراسة خلال شهر رمضان 1447هـ 16 يوماً دراسياً، يحصل فيها الطلاب على 4 أيام إجازة نهاية أسبوع (الجمعة والسبت)، ليصبح إجمالي الأيام الدراسية الفعلية 11 يوماً فقط خلال الشهر الكريم.

تحديثات حالة الطقس وتعليق الدراسة

فيما يتعلق بالاستفسارات حول تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية، أفادت وزارة التعليم بأنها لم تصدر أي قرار رسمي بخصوص تعليق الدراسة حتى الآن، على الرغم من تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن الأمطار الغزيرة المتوقعة في عدة مناطق. وأكدت الوزارة أنها تتابع الوضع الجوي باستمرار وتصدر القرارات المناسبة حسب تطور الأحوال الجوية في كل منطقة.

آلية التواصل الرسمية للتحديثات