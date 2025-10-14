نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر CNN تشيد بعدد الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، بعدد الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، مشيرة إلى أن قادة أكثر من 20 دولة قد حضروا القمة، حيث وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وقادة عالميون آخرون على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقًا لقائمة حصلت عليها شبكة "سي إن إن" من مسؤول في البيت الأبيض، "فقد استقطبت القمة مشاركة جهات عالمية وإقليمية رئيسية، بما في ذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول كبرى أخرى".

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه "خلال خطابه، أشاد الرئيس ترامب بالإقبال الكبير، مناديًا على أسماء قادة العالم وكبار الدبلوماسيين من بين الحضور".



وأثنت الشبكة الأمريكية على الحضور، قائلة إن القائمة اشتملت على "مصر، وأرمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وكندا، وقبرص، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، والهند، وإندونيسيا، والعراق، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والكويت، وهولندا، والنرويج، وعُمان، وباكستان، والسلطة الفلسطينية، وباراجواي، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة".