حلقة عمل تدريبية حول قانون كرة السلة بتعليمية شمال الباطنة

صحار ـ من إبراهيم الفارسي : نظمت لجنة الرياضة المدرسية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة حلقة عمل تدريبية متخصصة في قانون كرة السلة (3×3) وذلك في كلٍّ من المجمع الرياضي بصحار ونادي الخابورة بمشاركة (35) معلماً ومعلمة من معلمي ومعلمات مادة الرياضة المدرسية بمدارس المحافظة. وهدفت الحلقة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة التي تمكّنهم من إيصال المفاهيم والقوانين الصحيحة للطلبة، بما يسهم في رفع مستوى الفهم لدى اللاعبين والطالبات لمهارات وأسس اللعبة وفق القوانين الدولية المعتمدة. وتضمّنت فعاليات الحلقة شرحاً تفصيلياً لقانون لعبة كرة السلة بنظام (3×3)، إلى جانب تطبيقات عملية حول آلية التحكيم وأدوار اللاعبين وكيفية تنظيم المباريات داخل المدارس، مع التركيز على الجوانب التربوية والتكتيكية التي تسهم في تطوير الأداء الرياضي لدى الطلبة.

