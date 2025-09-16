نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يحدد موعد مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة في كأس إنتركونتينتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز بطل إفريقيا، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحدد موعد ومكان مباراته أمام الأهلي السعودي، ضمن منافسات كأس القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا، المحيط الهادي)، المؤهلة لبطولة كأس الإنتركونتيننتال.

فيفا يحدد موعد مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة في كأس إنتركونتينتال

ستقام المباراة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وجدة، على استاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأوضح الفيفا أنه في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم لعب شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، وإذا استمر التعادل، ستحسم المباراة ركلات الترجيح.

يتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى المرحلة النهائية من كأس الإنتركونتيننتال، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.