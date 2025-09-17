نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرط الجزائي يوقف مفاوضات الأهلي مع فيشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي تطورات المفاوضات مع السويسري فيشر من أجل توليه القيادة الفنيه خلفًا لـ الإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "المفاوضات مع فيشر تعطلت الساعات الأخيرة بسبب بنود في العقد بينه وبين النادي الأهلي وضعها وكيله".

وتابع: "الأهلي والمدرب اتفقوا على كافة البنود ولكن الشرط الجزائي العائق الوحيد لانضمامه للأهلي".

واختتم: "الأهلي اتفق معه على راتب 250 ألف دولار وهو يشمل راتبه بالإضافه إلى جميع أعضاء جهازه الفني".