غرفة عمليات ونظام إلكتروني متطور في "عمومية" الأهلي

في إطار الإستعدادات المتواصلة للنادي الأهلي لعقد الجمعية العمومية "الاجتماع الخاص" بعد غد الجمعة للتصويت على تعديلات بعض بنود لائحة النظام الأساسي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، يكثف النادي استعداداته لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية، متخذًا مجموعة من التدابيرالهامة من أجل تسهيل مهمة الأعضاء في عملية التصويت التي تبدأ من التاسعة صباح الجمعة، وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم نفسه.

وقررت إدارة الأهلي تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية، وتضم الغرفة ممثلين عن الإدارات التنفيذية والقطاعات المختلفة بالنادي؛ لمتابعة كافة الترتيبات أولًا بأول، بدءًا من دخول الأعضاء إلى مقر النادي وحتى انتهاء عملية التصويت ورصد أي معوقات قد تواجه الأعضاء والعمل على حلها بشكل فوري، لضمان راحتهم وسهولة مشاركتهم في عملية التصويت.

وأعلنت إدارة الأهلي كذلك عن تطبيق نظام إلكتروني متطور للتحقق من هوية الأعضاء وتسهيل عملية التسجيل داخل اللجان، وذلك انطلاقًا من حرص الإدارة على توفير أقصى درجة من التنظيم والدقة في إجراءات الجمعية العمومية.

ويهدف هذا النظام إلى ضمان سرعة إنجاز خطوات التسجيل والتصويت، وتفادي أي ازدحام أو تأخير، بما يسهل على الأعضاء المشاركة في العملية بأريحية كاملة.

يأتي ذلك ضمن حزمة من الخدمات التنظيمية واللوجستية التي يوفرها النادي في هذا اليوم، والتي تشمل تخصيص مسارات سريعة للدخول والخروج، ووجود مرافقين لتوجيه الأعضاء نحو لجان التصويت، وتوفير مناطق انتظار عائلية وخدمات ترفيهية للأطفال، فضلًا عن ترتيبات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان خروج عملية التصويت على النحو الأفضل.

