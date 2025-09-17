نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتالانتا الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكرواتي إيفان يورتيش مدرب أتالانتا الإيطالي عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

باريس سان جيرمان يواجه أتالانتا في الشامبيونزليج

ويسعى العملاق الباريسي حامل اللقب النسخة الماضية على إنتر ميلان، لتحقيق فوزه الأول في مشواره القاري هذا الموسم على أتالانتا.

ويستضيف ملعب بارك دي برانس، المباراة المثيرة بين باريس سان جيرمان وأتالانتا، ضمن فعاليات الجولة الافتتاحية، من مباريات بطولة الشامبيونزليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي السويسري ساندرو سشارير، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب بارك دي برانس معقل العملاق الباريسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل أتلانتا لمواجهة العملاق الباريسي، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: كارنيسيكي.

▪︎ خط الدفاع: ديمسيتي - إيزاك هين - كوسونو.

▪︎ خط الوسط: بيرناسكوني - موسى - دي رون - بيلانوفا.

▪︎ خط الهجوم: مالديني - بازاليتش - كيتيلير.

القنوات الناقلة لمواجهة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.