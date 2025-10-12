العالم اليوم - 25 زعيما وقائدا يحضرون قمة شرم الشيخ.. وبزشكيان بين المدعوين

انتم الان تتابعون خبر 25 زعيما وقائدا يحضرون قمة شرم الشيخ.. وبزشكيان بين المدعوين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 أكتوبر 2025 04:20 صباحاً - نقل مراسل دوت الخليج، السبت، عن مصادر مطلعة أن قمة شرم الشيخ للسلام، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، ستشهد حضور 25 من القادة والرؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وأوضحت المصادر، أن الوفود المشاركة في قمة شرم الشيخ ستبدأ بالوصول غدا الأحد.

وسيعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب قمة ثنائية، إلى جانب ترؤسهما المشترك لقمة السلام الدولية.

وأشارت إلى أن 25 من قادة ورؤساء دول عربية وإسلامية وأوروبية وآسيوية، وممثلي منظمات دولية وإقليمية، أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ المقررة الاثنين، برئاسة مصرية-أميركية مشتركة.

كما أوضحت أن من بين من أكدوا حضورهم إلى شرم الشيخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من بين المدعوين لحضور القمة.