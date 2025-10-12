نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- «لا تفاصيل حول الجثامين».. حماس ترد على مصير جثتي يحيى السنوار وأخيه وملف الأسرى بين الأمل والتعنت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - «جثتا السنوار».. صمت حماس يفتح أبواب التساؤل والوجع

في تصريح يحمل أبعادًا إنسانية وسياسية متشابكة، علّق حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرة العلاقات الوطنية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن ما تردد عن تمسك الحركة بتسليم جثتي الشهيدين يحيى السنوار وأخيه، مؤكدًا أن الحركة لا تميز بين شهدائها، وأن كل قطرة دم فلسطينية لها نفس القدر من الاعتزاز والتقدير.

بدران: كل الشهداء سواء.. ولا تفاصيل عن الجثامين

وقال بدران، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج «الصورة» المذاع على شاشة "النهار"، إن الحركة لم تتعامل مع جثامين بعينها كملف منفصل، موضحًا:

«بالنسبة لنا، كل الشهداء من الرجال والنساء والأطفال والشباب لهم نفس القدر، وكل قطرة دم سالت من الشعب الفلسطيني محل اعتزاز وتقدير وتضامن».

وأضاف: «لا توجد تفاصيل محددة تتعلق بالجثامين ذات الصلة بنا، وكنا حريصين منذ البداية على وقف الإبادة والمجزرة بحق شعبنا، فالأولوية كانت لوقف نزيف الدم، وليس لتفاصيل الأجساد التي ما زالت تحت الركام أو بيد الاحتلال».

ملف الأسرى.. بين الأمل والتعنت

وانتقل بدران في حديثه إلى ملف الأسرى الفلسطينيين، كاشفًا أن المفاوضات الأخيرة تناولت ما يقرب من 1700 أسير من قطاع غزة، إضافة إلى 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 2000 أسير.

وأشار إلى أن فصائل المقاومة وضعت قائمة شاملة تضم جميع أصحاب المؤبدات والقيادات الوطنية، بالتشاور الكامل بين الفصائل، مؤكدًا أن الاحتلال رفض الإفراج عن عدد كبير من الأسماء البارزة.

وقال بدران: «القائمة قوبلت برفضات عديدة بالعشرات وليس بالأحاد، ورغم ذلك أبقينا على نفس الهيكل مع بعض التبديلات، وننتظر وقت التطبيق لنرى القائمة النهائية».

«لا نريد التلاعب بمشاعر الأسرى»

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس أن الحركة تتعامل مع ملف الأسرى بمسؤولية وطنية وإنسانية، مضيفًا:

«نحن لا نريد أن نتلاعب بمشاعر الأسرى أو عائلاتهم، فكل أسير قصة بطولة وصبر، وكل عائلة تنتظر لحظة الفرج، وواجبنا أن نحترم تلك المشاعر».

صمت يثير التساؤلات

ورغم وضوح الموقف المعلن، أثارت تصريحات بدران تساؤلات واسعة في الأوساط الإعلامية والسياسية حول مصير جثتي يحيى السنوار وأخيه، خاصة بعد تأكيده أن «لا تفاصيل متاحة» بشأن الجثامين.

ويرى مراقبون أن صمت الحركة في هذا الملف ربما يحمل أبعادًا تفاوضية أو إنسانية لم تُكشف بعد، بينما يرى آخرون أن المسألة أبعد من ذلك، وتمثل رمزًا لتراجيديا أكبر يعيشها الفلسطينيون منذ اندلاع الحرب تراجيديا الأجساد المفقودة في ركام الحرب والانتظار الطويل للعدالة.