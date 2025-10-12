نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها المفاجئ: "قال عني كوين مصر.. والراجل التقيل يعجبني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أول ظهور إعلامي لهما بعد زواجهما، حلّت المخرجة إيناس الدغيدي وزوجها رجل الأعمال أحمد سوكارنو ضيفين على برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، حيث تحدثا بصراحة عن قصة ارتباطهما التي أثارت الجدل مؤخرًا.

روت الدغيدي تفاصيل بداية العلاقة، قائلة:

«أحمد قال عني في فيديو إنّي كوين مصر، وكان الفيديو في سيدني، وصديقي أرسله لي، فطلبت رقمه وشكرته، وهو طلب مني أكلمه 3 دقايق، وتكلمنا فعلًا، وبعدها استمرينا في التواصل لمدة شهر. حسّيته راجل تقيل مش خفيف، وأنا بحب الراجل التقيل، وبعدها جه وقعد معايا».

وأضافت:

«بعد شهر طلب يتجوزني، قلت له ندّي نفسنا فرصة لأن المسافة بيننا بعيدة، لكن في النهاية وافقت. كنت خايفة لأنّي بقالي 18 سنة عايشة لوحدي، فكان طبيعي أحس ببعض القلق قبل ما أكرر التجربة».

من جانبه، عبّر أحمد سوكارنو عن إعجابه الشديد بزوجته قائلًا:

«بحب جرأتها وآرائها المختلفة، وهي على عكس ما الناس متخيلة، إنسانة طيبة جدًا، وبتقول اللي مقتنعة بيه».

وكشف سوكارنو أنه تزوج سابقًا ولديه ثلاثة أبناء: ابنته الكبرى إيناس وهي طبيبة نفسية، وكريم وياسمين، كما أن لديه حفيدة تبلغ من العمر عامًا واحدًا تُدعى سمر، موضحًا أنه اختار تاريخ زواجهما في 10 أكتوبر لأنه يوافق يوم ميلاد حفيدته الأولى.

وقال عن قراره بالزواج:

«قضيت 18 سنة أعزب ومشغول في شغلي وحياتي، لكن حسّيت إن الوقت حان إن يكون في شريكة حياتي».

واستعاد واقعة طريفة من الماضي تُظهر إعجابه القديم بالدغيدي قائلًا:

«من نحو 8 سنين، زميلة ليا في الشغل قالتلي لازم تتجوز، فقلت لها لو هتجوز، نفسي تكون العروسة إيناس الدغيدي».