المصري يتعادل مع غزل المحلة 1/1 بالشوط الأول

أحمد جودة - القاهرة - تعادل المصري البورسعيدي مع نظيره غزل المحلة بهدف لكل منهما خلال الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب ستاد السويس بالجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل صلاح محسن الهدف الأول للنادي المصري في شباك غزل المحلة في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

واحرز هدف التعادل احمد شوشة عن طريق ركله جزااء في شباك المصري في الدقيقة 45.

تشكيل المصري البورسعيدي

عصام ثروت لحراسة المرمى،أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر محمد مخلوف ، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم ، عمر الساعي، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن

تشكيل غزل المحلة أمام المصري

عامر عامر لحراسة المرمى

معاذ عبد السلام، أحمد شوشة، أحمد العش، يحيى زكريا لخط الظهر محمود نبيل، موري توريه كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عموري، رشاد العرفاوي، سعيدي بن سعيدي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد جريندو.