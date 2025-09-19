نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أوكلاند: بيراميدز أقوى مما توقعت.. والفريق قادر على الفوز أمام أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد بول بوسا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، أن نادي بيراميدز قادر على الفوز أمام أهلي جدة في الدور المقبل من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال بول بوسا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في حواره مع برنامج ستاد المحور: "لا، لم أتفاجأ تمامًا بمستوى بيراميدز كنا نتوقع فريقًا قويًا جدًا جدًا، لكن ربما كانوا أفضل حتى مما توقعنا".

وأضاف: "بالتأكيد كانوا يستحقون الفوز بالمباراة بوضوح، لكني كنت سعيدًا بأدائنا أيضًا، أعتقد أننا لعبنا بأفضل ما نستطيع تقريبًا في ظل الظروف، لكن نعم، كانوا فريقًا ممتازًا جدًا، وأعتقد أنهم بالفعل يُقارنون بشكل إيجابي بالفرق التي واجهناها في كأس العالم للأندية في أمريكا هذا العام".

وأكمل: "أعتقد أن لدى بيراميدز فرصة ممتازة للتأهل إلى المرحلة التالية عندما يواجه الأهلي في غضون نحو 10 أيام أو أسبوع من الآن، نعم، أعتقد أن لديهم إمكانية كبيرة جدًا جدا للتقدم، إنهم فريق قوي جدًا كما قلت، ربما أفضل مما توقعنا، رغم أننا كنا نتوقع أنهم سيكونون جيدين للغاية، لكنهم كانوا أقوياء في كل المراكز وسلسين في لعبهم، وكما ذكرت، يمكن مقارنتهم بشكل إيجابي بالفرق التي واجهناها في أمريكا".

واختتم حديثه قائلًا: "أعتقد أن باريس سان جيرمان لا يمكن تجاوزه كأبرز المرشحين للفوز بالبطولة، لكن خصمهم في النهائي قد يأتي من أي فريق آخر من أي مكان في العالم، أعتقد أن أحد الأمور التي حققتها هذه البطولة هو رفع مستوى المنافسة في كل أنحاء العالم، فالفرق سواء من إفريقيا أو آسيا أو أمريكا الجنوبية، كانت دائمًا قوية، لكن حتى أمريكا الشمالية أصبحت الآن أكثر تنافسية ومع ذلك، تبقى أوروبا هي المكان الذي يضم أكبر عدد من اللاعبين المحترفين الكبار، وهو المكان الذي يطمح أغلب اللاعبين للانتقال إليه واللعب هناك".

