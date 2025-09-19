نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مباراة الليلة.. الأهلي يتفوق على سيراميكا كليوباترا في تاريخ المواجهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مواجهة صعبة الليلة أمام فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ستاد القاهرة الدولي.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» تاريخ مواجهات الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الليلة.

تقابل الفريقان من قبل في 10 مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تفوق الأهلي في 8 مباريات، وحل التعادل في مباراتين، ولم يتلقى الأهلي أي هزيمة في بطولة الدوري أمام سيراميكا كليوباترا.

سجل لاعبو الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري 25 هدفا، واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

حافظ لاعبو الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا على نظافة شباكهم خالية من الأهداف في 5 مواجهات، ولم يعجزوا عن تسجيل الأهداف خلال المباريات الماضية.

أكبر فوزًا حققه فريق الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا كان برباعية نظيفة في موسم 2020-2021.

يعتبر مهاجم فريق الأهلي السابق اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي هو هداف الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 4 أهداف.