الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث يُقام مساء الاثنين 22 سبتمبر/أيلول حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 في مسرح شاتليه، الذي احتضن هذا الحدث لعدة سنوات.

باريس تستعد لحفل الكرة الذهبية وسط ترقب عالمي

ويبدأ الحفل عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الدوحة، والقاهرة، ويُبث مباشرة عبر قناة beIN Sports NEWS HD، حيث سيتم الكشف عن الفائزين بالجوائز الفردية وصولًا إلى الجائزة الأهم: الكرة الذهبية.



وتُمنح الجائزة، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" منذ عام 1956، لأفضل لاعب كرة قدم في الموسم الماضي، بناءً على ثلاثة معايير أساسية: الأداء الفردي والشخصية المؤثرة، الأداء الجماعي والسجل التراكمي، ومستوى اللعب النظيف.

ويُطلب من الصحفيين تصنيف أفضل عشرة لاعبين، حيث يحصل كل مركز على عدد معين من النقاط، ويُمنح اللاعب صاحب أعلى مجموع جائزة الكرة الذهبية.



وتشمل النسخة الـ69 من الحفل 13 جائزة، منها ست للرجال، وست للسيدات، وواحدة للمنافسة المختلطة، من بينها جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، جائزة كرويف لأفضل مدرب، وجائزة غيرد مولر لأفضل هداف، بالإضافة إلى جائزة سقراط لأفضل عمل إنساني.



وتحتدم المنافسة هذا العام بين أسماء بارزة، أبرزها عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، الذي تشير التوقعات إلى أنه الأوفر حظًا للفوز، بنسبة 72% وفقًا لنموذج ذكاء اصطناعي من شركة أفيسيا. ويليه لامين جمال نجم برشلونة بنسبة 56%، ثم فيتينيا بنسبة 40%، ومحمد صلاح بنسبة 39%، ورافينيا بنسبة 33%.



ويضم جدول المرشحين أسماء لامعة من مختلف الأندية والجنسيات، من بينهم كيليان مبابي، جود بيلينغهام، إيرلينغ هالاند، هاري كين، أشرف حكيمي، فينيسيوس جونيور، ولاوتارو مارتينيز، إلى جانب نجوم صاعدين مثل كول بالمر وفلوريان فيرتز.



ورغم غياب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن قائمة المرشحين هذا العام، فإن بصمتهما التاريخية لا تزال حاضرة، فيما يشارك جيل جديد في رسم ملامح الحفل.

وقد أثار موقف ريال مدريد الجدل بعد رفضه حضور الحفل، في ظل خلاف مستمر مع منظمي الجائزة، بينما واصل كريستيانو رونالدو انتقاده للجائزة، واصفًا إياها بـ"الوهمية".