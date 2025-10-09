نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جياني إنفانتينو رئيس الفيفا يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الفيفا يهنئ منتخب مصر على التأهل لكأس العالم

إنفانتينو، وجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التهنئة إلى منتخب مصر بعد تأهله الرسمي إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، على إرسال تهنئة إلى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 عقب انتهاء مباراة مصر ضد جيبوتي.

الترحاب بمنتخب مصر

أشار إنفانتينو إلى أن علم مصر سيُرفع عاليًا مرة أخرى في كأس العالم، مؤكدًا الترحيب بمنتخب مصر في البطولة.

تهنئة جياني إنفانتينو لمنتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم

وقال جياني إنفانتينو في تصريحات له:" تهانينا لمصر على تأهلها لكأس العالم 2026، بعد نسخ 1934، 1990 و2018".

وأضاف:" سيُرفع علم مصر عاليًا مرة أخرى على أكبر منصة في أعظم بطولة رياضية عالمية، ونتطلع إلى الترحيب بكم مجددًا.

منتخب مصر

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 للمرة الرابعة تاريخيًا، وذلك بعد فوزه الكبير على جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد في التصفيات الأفريقية.

وهذا التأهل يمثل المرة الرابعة لمنتخب مصر في كأس العالم، بعد مشاركاته في أعوام 1934 و1990 و2018.

ونجح منتخب مصر بقيادة المدرب الوطني حسام حسن، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره جيبوتي، بثلاثة أهداف دون رد، بإقدام إبراهيم عادل وثنائية محمد صلاح، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.