الأهلي يواجه أسوأ بداية في الدوري منذ 22 عامًا حال الخسارة أمام سيراميكا

أحمد جودة - القاهرة - يواجه النادي الأهلي خطر تسجيل أسوأ بداية له في الدوري المصري منذ 22 عامًا في حال فشل في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا.

ويأتي هذا السيناريو نتيجة عدد النقاط المحدود الذي قد يجمعه الفريق في المباريات الأولى للموسم، وهو ما لم يحدث منذ موسم 2003-2004، حين جمع الفريق نفس الرصيد من النقاط بعد أول ست مباريات.

وفي حال تمكن الأهلي من الفوز على سيراميكا، سيرتفع رصيده إلى 9 نقاط، ما يسمح له بالحفاظ على آماله في تحسين انطلاقته ومواصلة المنافسة على الصدارة.