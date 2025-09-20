نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل درامي بين الهلال والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، المواجهة التي جمعت الهلال والأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب الملك عبدالله الرياضية، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2025-26.

نتيجة مواجهة الهلال والاهلي في دوري روشن

تمكن الهلال من تسجيل هدف التقدم مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول عن طريق الظهير الفرنسي ثيو هانانديز، من صناعة البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

ثم أضاف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني لصالح الزعيم في الدقيقة 24، من تمريرة نونيز.

وعاد البرازيلي المتالق مالكوم دي أوليفيرا ليسجل ثاني أهدافه والثالث لفريقه الهلال، بعد تمريرة من سالم الدوسري.

وفي الشوط الثاني، قلص الإنجليزي إيفان توني النتيجة لصالح فريقه الأهلي في الدقيقة 79، من صناعة فراس البريكان.

وحاول أهلي جدة في تسجيل ثاني أهدافه، ونجح بالفعل عن طريق الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 87، من تمريرة رياض محرز.

وقبل نهاية اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 90+1، سجل التركي ديميرال الهدف الثالث لصالح كبير جدة، من عرضية المميز رياض محرز.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الهلال إلى 5 نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثامن فريق أهلي جدة والذي يمتلك نفس عدد النقاط.