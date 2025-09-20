نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل.. الأهلي يستعيد توازنه أمام سيراميكا بلدغة «تريزيجية» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صافرة نهاية مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك بفوز الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة مساء اليوم الجمعة.

بدأ فريق الأهلي بالضغط والفاعلية الهجومية وكاد اللاعب محمد شريف، ولكن اصطدمت الكرة في القائم الأيمن للحارس محمد بسام.

نجح اللاعب محمود حسن تريزيجية في إحراز هدف المباراة الوحيد وذلك بعد مراوغة وتسديدة من الجانب الأيسر سكنت يمين مرمى الحارس محمد بسام.

وجاء شوط المباراة الثاني على صفيح ساخن، حيث برزت العديد من الفرص للأهلي وفريق سيراميكا كليوباترا، وتفنن لاعبو الفريقين في إهدار الفرص.

كانت أخطر فرص فريق سيراميكا كليوباترا عن طريق لاعب الأهلي السابق والذي حل بديلا، اللاعب كريم وليد "ندفيد"، والذي أهدر الكرة فوق العارضة.

أهدر اللاعب البديل جراديشار فرصة تسجيل هدف الأهلي الثاني وذلك مع الدقيقة 86 من أحداث شوط المباراة الثاني.

كاد اللاعب إسلام عيسى أن يعاقب لاعبو الأهلي في الدقيقة 90، ولكن أهدر الكرة بغرابة أمام مرمى الشناوي.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق الأهلي للنقطة التاسعة في منتصف جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وتحديدا في المركز العاشر، بينما ظل فريق سيراميكا كليوباترا عند النقطة العاشرة في المرتبة الثامنة.