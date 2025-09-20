الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه الأنظار إلى ملعب الأول بارك حيث تقام مباراة النصر والرياض اليوم في الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للموسم 2025-2026، ويخوض العالمي اللقاء بهدف إضافة انتصاره الثالث على التوالي من أجل استعادة الصدارة من القادسية بعد أن افتتح مشواره بانتصارين متتاليين، بينما يطمح الرياض إلى الظهور بقوة أمام أحد أبرز أندية المسابقة ومحاولة اقتناص نتيجة إيجابية تساعده على تحسين ترتيبه مبكراً في جدول الدوري.

ماتش Al-Nasr and Riyadh today.. اذاعة مباراة النصر والرياض اليوم في دوري روشن السعودي 2025

يستضيف ملعب الأول بارك مواجهة النصر أمام الرياض في الدوري السعودي يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025 حيث تنطلق المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة ليلاً حسب توقيت الإمارات.

متابعة مباراة النصر ضد الرياض اليوم

تحظى شبكة قنوات ثمانية بحقوق نقل منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ومن بينها اللقاء المرتقب الذي يجمع النصر بالرياض، حيث جرى تخصيص قناة ثمانية 1 لعرض أحداث هذه المواجهة بشكل مباشر.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر ضد الرياض؟

يتاح لعشاق كرة القدم متابعة مواجهة النصر والرياض في الدوري السعودي بشكل مجاني وبجودة عرض عادية من خلال تطبيق ثمانية وكذلك عبر تطبيق جاكو.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض في الدوري السعودي 2026

تتيح شبكة قنوات ثمانية الفضائية متابعة مباريات الدوري السعودي بشكل حصري، ومن ضمنها مواجهة النصر أمام الرياض، وذلك من خلال استقبال إشارتها عبر الأقمار الصناعية بالترددات المعلنة، وهي:

حيث يمكن ضبط القناة على نايل سات بالتردد 12360 ميجاهرتز مع استقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 3/4 باستخدام تقنية DVB-S2.

كما تتوفر القناة أيضاً عبر عرب سات على تردد 11919.28 ميجاهرتز باستقطاب أفقي وبنفس معدل الترميز ومعامل الخطأ وبنظام التعديل ذاته، مما يتيح للمشاهدين متابعة المباريات بجودة عالية ودون تشويش.

معلق مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي 2026

سيقوم المعلق الرياضي فارس عوض بتولي مهمة التعليق على مجريات مواجهة النصر والرياض في منافسات الدوري السعودي عبر شاشة قناة ثمانية.