الرياض - كتبت رنا صلاح - دخل الألماني كريم أديمي مهاجم فريق بوروسيا دورتموند دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بحسب ما كشفت صحيفة بيلد الألمانية.

برشلونة يضع كريم أديمي ضمن أهدافه لتدعيم الهجوم في الصيف المقبل

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يستهدف ضم أديمي مع اقتراب نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند إذ يتبقى له موسم واحد فقط بعد نهاية الموسم الجاري ما قد يسمح للنادي الكتالوني بالحصول على خدماته مقابل مالي مناسب دون مبالغات كبيرة.

ويسعى برشلونة إلى تدعيم خط هجومه في ظل تقدم عمر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إضافة إلى معاناة الفريق عند غيابه عن المشاركة حيث يضطر الجهاز الفني حينها للاعتماد على أحد الأجنحة كمهاجم صريح.

أديمي البالغ من العمر 23 عامًا شارك هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند في 13 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة ويُعد أحد أبرز المواهب الألمانية الصاعدة التي تجمع بين السرعة والمهارة والقدرة على إنهاء الهجمات.