القبض على رئيس حى شرق الإسكندرية هارب من حكم مؤبد فى قضية رشوة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 10:24 صباحاً -

تمكن قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.

البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

وعلي الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجا،ي العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.