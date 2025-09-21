نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة قيادة نادر السيد لقطاع الناشئين في الاتحاد السكندرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت في الأيام الأخيرة أنباء عن قرب تولى نادر السيد نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق قيادة قطاع الناشئين في نادى الاتحاد السكندرى خلفا لإمام محمدين رئيس القطاع.

وقال نادر السيد فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أنه تلقى اتصالًا من محمد سلامه القائم بأعمال رئيس نادى الاتحاد السكندرى ومحمد عمر نجم الاتحاد الشهير لقيادة قطاع الناشئين.

وأعرب نادر عن سعادته بالعمل في نادى الاتحاد السكندرى صاحب التاريخ الكبير والشعبية الطاغية والذى قدم العديد من النجوم الكرة المصرية والذى تشرف باللعب ضمن صفوفه.

وأضاف نادر السيد أن المنصب لن يكون رئاسة قطاع الناشئين بالمعنى الدارج ولكن سيكون تطوير منظومة قطاع الناشئين من الناحية الفنية والاستثمارية.

وأوضح نادر السيد أن المنصب سيكون تطوير قطاع الناشئين من الناحية الفنية والاستثمارية بحيث يكون قطاع الناشئين نواه لإمداد الفريق الأول اللاعبين المتميزين بدلا من شراء لاعبين من خارج النادى بالملايين دون أن يستفيد منهم النادى.

وأردف حارس الزمالك والأهلى السابق إنه من الممكن ضم لاعبين أفارقة صغار السن بأسعار قليلة لتدعيم قطاع الناشئين ثم بعد اكتسابهم الخبرات ينضم للفريق دون تكلفه أو بيعه ويدر للنادى أموالًا.



ومن المقرر أن يعقد نادر السيد اجتماعا مع محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادى عقب مباراة زد المقرر لها غدًا.

