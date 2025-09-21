نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: بيزيرا أفضل الصفقات..وشهادتي في السعيد "مجروحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن عبدالله السعيد من أفضل اللاعبين في مصر هذا الموسم حتى الآن.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "شهادتي في عبدالله السعيد مجروحة فهو يريد إنهاء مسيرته الكروية بالزمالك بطريقة رائعة وتألق وهو لاعب كبير داخل وخارج الملعب ويملك مميزات غير طبيعية".

وأضاف: "خوان بيزيرا أكثر اللاعبين تميزا في الصفقات وقدم شهادة اعتماده خلال المباريات الماضية وغيابه سيؤثر على الفريق في مباراة الجونة".

وأوضح: "عدي الدباغ سيظهر بمستوى أفضل مع توالي المباريات وتحركات خطيرة للغاية داخل منطقة الجزاء ويضغط على المدافعين بطريقة جيدة".

