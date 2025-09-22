نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي وبيزا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، مع نظيره بيزا، مساء اليوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الجديد 2025-2026.

موعد مباراة نابولي ضد بيزا في الدوري الإيطالي

ومن المنتظر أن تقام مباراة نابولي ضد بيزا، مساء اليوم الإثنين 22 سبتمبر الجاري، على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

وستنطلق صافرة مباراة نابولي ضد بيزا، اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد بيزا في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن منصة Statzplay، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

