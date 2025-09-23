نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يفوز بشق الأنفس على بيسا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق نابولي فوزًا صعبًا على نظيره بيسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على أرضية ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2025-26.

نتيجة مواجهة نابولي وبيسا في الكالتشيو

تمكن نابولي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، عن طريق لاعب الوسط الأسكتلندي بيلي جلميور.

ثم عادل فريق بيسا النتيجة في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 60، عن طريق المهاجم الأنجولي مبالا نزولا من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 73، سجل الظهير الإيطالي ليوناردو سبينازولا الهدف الثاني لصالح الفريق الجنوبي، من صناعة لوبتكا.

وعزز نابولي تقدمه وسجل الهدف الثالث عن طريق مهاجمه الإيطالي لورينزو لوكا في الدقيقة 83 من عُمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من ماكتومناي.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+1، سجل بيسا الهدف الثاني عن طريق لاعبه البرازيلي الشاب لوران، من صناعة أنجوري.

وبتلك النتيجة، يتصدر نابولي جدول الكالتشيو برصيد 12 نقطة، بينما يتذيل فريق بيسا الترتيب برصيد نقطة وحيدة.