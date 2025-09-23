نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. ديمبيلي يتوج بالكرة الذهبية وصلاح يصل لإنجاز شخصي ومفاجآت في قائمة الأهلي لمباراة الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " ملخص أخبار الرياضة اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

صلاح يحقق أفضل مركز في سباق الكرة الذهبية

انتهت أحداث مراسم حفل جائزة الكرة الذهبية والتي أقيمت مساء الإثنين على مسرح دو شاتليه، بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهدت العديد من الجوائز المقدمة للمدربين واللاعبين واللاعبات حول العالم.

حقق لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح المركز الرابع في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم رجال حول العالم للموسم المنقضي 2024-2025.

عثمان ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025

فاز الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، يوم الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لعام 2025، بعدما تفوق على زميله البرتغالي فيتينيا والإسباني لامين يامال ومحمد صلاح.

الهلال يبلغ ثمن نهائي كأس الملك

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز أمام نظيره العدالة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "مدينة الأمير عبد الله بن جلوى الرياضية".

دوناروما أفضل حارس في العالم لعام 2025

فاز جيانوليجي دوناروما حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم في حفل الكرة الذهبية 2025.

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الكرة، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.