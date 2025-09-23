نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالعلامة الكاملة.. نابولي يتصدر الدوري الإيطالي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

انفرد نابولي بصدارة (السيري آ) بعد أن حقق فوزًا بشق الأنفس على ضيفه الصاعد حديثًا، بيزا، بنتيجة (3-2) في اللقاء الذي احتضنه ملعب (دييغو أرماندو مارادونا)، الإثنين، في ختام الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

أنهى فريق الجنوب الـ45 دقيقة الأولى متقدمًا بالهدف الذي سجله لاعب الوسط البريطاني بيلي غيلمور في الدقيقة 39.

وبعد ربع ساعة أولى من الشوط الثاني، خيم الصمت على المدرجات بهدف التعادل للضيوف الذي سجله المهاجم الأنغولي مبالا نزولا من ركلة جزاء.

استعاد نابولي زمام الأمور مجددًا في الدقيقة 73 بفضل مدافعه المخضرم ليوناردو سبينازولا.

ثم في الدقيقة 82، أنهى لورينزو لوكا المباراة "إكلينيكيا" بالهدف الثالث، قبل أن يقلص بيزا الفارق في الدقيقة الأخيرة عن طريق البرازيلي الشاب لوران، ولكنه لم يكن كافيًا لتعديل الكفة.

وبهذه النتيجة، واصل فريق المدر بالمخضرم أنطونيو كونتي عزف نغمة الانتصارات للمباراة الرابعة تواليًا، لينفرد بصدارة الترتيب بـ12 نقطة (العلامة الكاملة)، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس، الذي تعثر بتعادله أمام هيلاس فيرونا بهدف.

بينما تجرع بيزا مرارة الخسارة الثالثة تواليًا، ليبقى دون أي انتصار منذ بداية الموسم (3 هزائم وتعادل)، ويقبع في المركز الـ19 وقبل الأخير بنقطة.