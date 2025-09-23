فوز السيب على الاتحاد فـي دوري الشباب لكرة اليد

عاد فريق السيب للشباب لكرة اليد مجددا إلى سكة الانتصارات بعد تفوقة على نادي الاتحاد 45/17، في المباراة التي جرت احداثها مساء امس الاول على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن الجولة الثالثة لدوري الشباب لكرة اليد، وقد نجح السيب في تعويض خسارته التي تلقاها في الجولة الثانية امام نادي مسقط بنتيجة 29/31 وهذا الفوز جدد من أجل السيب ورفع رصيده الى 4 نقاط من فوزين في المقابل وضع الاتحاد نفسة في موقف صعب بعد تلقية ثلاث خسائر متتالية سوف تكلف الفريق كثيرا في منافسة للمرحلة الثانية بالدوري وبالعودة الى مجريات المباراة نجح السيب من فرض سيطرته على مجريات شوطي اللقاء لعبا ونتيجة بفضل تألق لاعبيه لينتهي اللقاء بفوز السيب بنتيجة 45/17.

