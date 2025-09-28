نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القادسية يحقق فوزًا صعبًا على الفتح في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق القادسية فوزًا صعبًا على نظيره الفتح بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب الأخير، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2025-26.

نتيجة مواجهة الفتح والقادسية في دوري روشن

تمكن القادسية من تسجيل هدف الفوز بالمباراة عن طريق المهاجم الميكسيكي جوليان كينيونيس في الدقيقة 51 من عُمر اللقاء، بعد صناعة متقنة من مصعب الجوير.

وأشهر حكم اللقاء فلوريان بادستوبنر البطاقة الحمراء في وجه الإسباني فيرناندو باتشيكو حارس مرمى الفتح في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

وبتلك النتيجة، يحتل القادسية وصافة ترتيب جدول دوري روشن لموسم 2026/2025، برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الفتح في المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة.