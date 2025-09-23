سحب قرعة بطولة وزارة الصحة التاسعة لكرة القدم

بمشاركة 16 فريقا

سحبت قرعة مباريات بطولة وزارة الصحة التاسعة لكرة القدم للعام الحالي 2025، وذلك بقاعة المحاضرات الرئيسية بالمستشفى السلطاني.

بطولة هذا العام ستنطلق في الخامس من أكتوبر، وستختتم منافساتها القوية في الخامس من نوفمبر القادم، ويشارك فيها 16 فريقا من المديريات والمؤسسات الصحية التابعة للوزارة، وأقيمت مراسم سحب القرعة بحضور الدكتور ناصر بن حماد العزري ـ المدير العام للموارد البشرية بوزارة الصحة، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وممثل الشركة الراعية للبطولة. وقد قُسمت الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات؛ إذ تكونت كل مجموعة من أربع فرق تتنافس فيما بينها، على أن يتأهل فريقين من كل مجموعة للدور الثاني القادم.

وألقى فهد بن مبارك الصلتي ـ المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمستشفى السلطاني كلمة ذكر فيها أن إقامة البطولة تعد متنفسا لموظفي الوزارة لتعزيز روح الأخوة والتآلف فيما بينهم ولتحسين عمل الفريق الواحد لممارسة هواياتهم خارج العمل، ولإيجاد بيئة صحية بين العاملين في القطاع الصحي بالتنافس الشريف داخل المستطيل الأخضر.

وقد أسفرت مراسم سحب القرعة عن وجود فرق (المركز الوطني لطب وجراحة القلب ـ مستشفى الرستاق ــ مستشفى صحار ـ مستشفى المسرة) في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية فرق (المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة ـ المستشفى السلطاني ـ المديرية العامة للموارد البشرية ــ المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط) والمجموعة الثالثة شملت فرق (المديرية العامة للخدمات الطبية ـ مستشفى جعلان بني بوعلي ـ المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة البريمي ـ خدمات بنوك الدم)، وضمت فرق المجموعة الرابعة (مستشفى إبراء ـ مجمع السويق الصحي ـ مستشفى وادي الحواسنة ـ مستشفى عبري).