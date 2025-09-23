سلطنة عمان تستضيف الجولة الرابعة من بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية أكتوبر المقبل

كتب ـ خالد الجلنداني :

تستضيف سلطنة عُمان ممثلة بالاتحاد العماني للكرة الطائرة منافسات الجولة الرابعة من جولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، والتي ستقام في العاصمة مسقط خلال الفترة من 19 الى 22 اكتوبر القادم، حيث من المتوقع أن تشهد الجولة مشاركة أبرز المنتخبات الوطنية في منطقة غرب آسيا والتي ستدخل في منافسات قوية، وتُقام البطولة وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة (AVC) والاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) مما يضمن تحقيق المنافسات لمستويات فنية عالية ومعترف بها عالميًا.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد العُماني للكرة الطائرة أن جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية تسير وفق خطة محكمة ومدروسة بهدف ضمان نجاح الحدث الرياضي بكافة جوانبه، وأشار المجلس إلى أن الاستعدادات تشمل تجهيز الملاعب وتأمين متطلبات الإقامة والتنقل للفرق والطواقم التحكيمية، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة باستقبال الجماهير وتوفير تجربة مميزة لهم.

وتأتي استضافة هذا الحدث الدولي ليعكس مجددًا الثقة الإقليمية والدولية في القدرات التنظيمية المتميزة التي تتحلى بها سلطنة عُمان في مجال استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى كما تمثل هذه البطولة محطة مهمة في التحضير للمنافسات القارية والدولية المقبلة وتعزز من مكانة عُمان كوجهة رياضية أولى في المنطقة لا سيما في رياضة الكرة الطائرة الشاطئية التي تحظى بشعبية متزايدة.

وتعد جولة غرب آسيا البطولة الثانية على التوالي التي تستضيفها السلطنة، حيث تسبقها استضافة الجولة الثانية للبطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية من النسخة الـ30 للرجال والنسخة الـ20 للسيدات خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر القادم بتنظيم من قبل الاتحاد العُماني للكرة الطائرة وبإشراف الاتحاد العربي للكرة الطائرة، بمشاركة نخبة من المنتخبات العربية التي تمثل مختلف الدول العربية، وستقام مباريات البطولة على ملاعب رملية تم تهيئتها وفق أعلى المواصفات الدولية في مدينة مسقط، مما يعكس استعدادات السلطنة لاحتضان هذا الحدث الرياضي المهم، وتعد هذه البطولة واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية على المستوى العربي، حيث تجمع بين التنافس الرياضي الرفيع والأجواء الحماسية التي تتميز بها رياضة الكرة الطائرة الشاطئية.