الحارثي يشارك فـي الجولة السابعة لبطولة العالم للتحمل وعينه على المراكز الأولى

تقام على حلبة فوجي اليابانية

تتجه أنظار عشاق سباقات السرعة في العالم هذا الأسبوع إلى حلبة فوجي الدولية في اليابان، عندما تستضيف هذه الحلبة العريقة سباق الجولة السابعة لبطولة العالم للتحمل يوم 28 سبتمبر الحالي وهو السباق الذي يسجل في سجلات هذه البطولة بأنه السباق المئوي للتحمل مما يضفي نوعا آخر من التحدي والإثارة والمنافسة الشرسة بين المشاركين في هذه البطولة لطباعة أسمائهم في السجلات الذهبية للبطولة والفوز بالسباق بمختلف الفئات .

بطلنا أحمد الحارثي يأتي هذه المرة من بعيد منتشيا بتحقيقه المركز الثاني ضمن فئة جي تي 3 في سباق الجولة الماضية التي جرت في ولاية تكساس على حلبة أميركا بمشاركة زميليه الإيطالي فالنتينو روسي والجنوب أفريقي كيلفن فندرليند على متن سيارة بي ام دبليو ( ام 4 ) التي تحمل الرقم 46، حيث يبحث الحارثي عن مواصلة الانتصار والاقتراب رويدا من أصحاب الصدارة بعدما تمكن الفريق دبليو ار تي من جمع 40 نقطة في المركز العاشر مع بقاء جولة فوجي وكذلك الجولة الأخيرة في مملكة البحرين في شهر نوفمبر المقبل ليزداد الشغف لدى الحارثي في إنهاء الموسم بمركز جيد بعدما الجرعة المعنوية العالية التي جنوها من الحصول على مركز الوصافة في سباق أميركا.

المتسابق أحمد الحارثي كان قد حقق المركز الثالث في الفئة في سباق العام الماضي على نفس هذه الحلبة مع زميليه الإيطالي روسي والبلجيكي مكسيم مارتن، لذلك فإن هذه الحلبة من الحلبات التي يعشقها ويتمتع الحارثي بالقيادة فيها، حيث انطلق الفريق من المركز الثاني عشر مع بداية السباق، لكن المتسابقين الثلاثة قدموا واحدة من أفضل السباقات بالبطولة متخطين العديد من الظروف داخل الحلبة ومتجاوزين سيارات المنافسين الواحدة تلو الأخرى للوصول إلى المركز الثالث مع ختام السباق وسط فرحة الداعمين والمشجعين.

وأكد احمد الحارثي : بأن السباق المقبل هو للمضي قدما نحو الاقتراب من أصحاب الصدارة، وأن الفريق الفني أعد الخطة المناسبة للتعامل مع كل الظروف في فوجي، وذكر بأن قرار الفريق بتغيير نوعية الإطارات في سباق أميركا قد حقق الهدف المطلوب وتمكن الفريق من الوصول إلى منصة التتويج بالمركز الثاني، مما يدل بأننا لدينا خطط مناسبة لكل الحلبات وسعينا الدائم هو تحقيق الانتصار تلو الآخر.

وقال الحارثي في هذا السياق « أشكر الجميع على العمل الجماعي الرائع والدؤوب في السباق الماضي، سنسير على نفس الخطى إن شاء الله، ونبحث عن موقع مميز مع ختام السباق، نملك كل الحظوظ للوقوف على منصة التتويج، نحن نعمل كفريق واحد ونسعى دائما إلى النهايات السعيدة بغض النظر عن مجريات السباق، لدينا سباق طويل في فوجي لمدة ست ساعات، نحاول المنافسة إلى الرمق الأخير كوننا بحاجة ماسة لنقاط هذا السباق، فالأول يضيف في رصيده 25 نقطة والثاني 18 نقطة بينما يصبح في رصيد الثالث 15 نقطة مع ختام السباق».تبدأ التجارب الحرة يوم الجمعة 26 سبتمبر على أن تستكمل التجارب صباح يوم السبت 27 سبتمبر، وتنطلق التأهيلات الأولية في تمام الساعة الثانية ظهرا تليها تأهيلات هايبر بول لاختيار أسرع عشرة تواقيت، على أن يقام السباق الرسمي يوم الأحد في تمام الساعة 11 صباحا ولمدة ست ساعات متتالية.