الزمالك يكشف حجم إصابة دونجا أمام الجونة

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض، التي تعرض لها في مباراة الجونة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

وأكد الجهاز الطبي أن "دونجا" تعرض دونجا لإصابة بكدمة في الضلوع، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المُقبلة لتحديد حجم الإصابة.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.