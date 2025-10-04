26 شوطا فـي سباقات الهجن الأهلية ببركاء

بركاء ـ العُمانية : شهد ميدان الفليج لسباقات الهجن امس منافسات اليوم الأول من أشواط المحطة الثانية ضمن البرنامج السنوي لسباقات الهجن الأهلية لموسم 2025 - 2026 التي ينظمها الاتحاد العُماني لسباقات الهجن. وتضمن سباق اليوم 14 شوطًا لفئة الحجائج لمسافة 3 كيلومترات، و9 أشواط لفئة اللقايا لمسافة 4 كيلومترات و3 أشواط للراكب البشري لمسافة كيلومترين. وجاءت نتائج فئة الحجائج على النحو الآتي: الشوط الأول، جاءت في المركز الأول «سمو» لمالكها سعيد بن حمود الجديلي وفي الشوط الثاني نالت المركز الأول «العملة» لمالكها محمد بن حمدان الحبسي، وحصل على المركز الأول في الشوط الثالث «شهاب» لمالكه حمد بن حمود الوهيبي، أما في الشوط الرابع فحققت المركز الأول «الوسمية» لمالكها عامر بن سالم العمري، وفي الشوط الخامس جاءت في المركز الأول «مطفية» لمالكها محمد بن حمدان الحبسي، وحصل على المركز الأول في الشوط السادس «الوصل « لمالكه حمد بن محمد الوهيبي. ونالت المركز الأول في الشوط السابع «الدنجلاوية» لمالكها سعيد بن عامر المغيري، وفي الشوط الثامن جاءت في المركز الأول «الظبية» لمالكها خميس بن حميد المشايخي، وحصل على المركز الأول في الشوط التاسع «والم» لمالكه عبدالله بن سعيد السعدي، ونال المركز الأول في الشوط العاشر «أركان» لمالكه سلمان بن سعيد العويسي، وفي الشوط الحادي عشر جاء في المركز الأول «متعب» لمالكه سعيد بن ناصر الهاشمي، وحصلت على المركز الأول في الشوط الثاني عشر «أمواج» لمالكها حمد بن ساعد السعدي. ونال المركز الأول في الشوط الثالث عشر «النادر» لمالكه مسعود بن ناصر اليحمدي، وفي الشوط الرابع عشر جاء في المركز الأول «منصي» لمالكه حمد بن محمد الوهيبي. وفي «فئة اللقايا» أحرزت المركز الأول في الشوط الأول «مذخورة» لمالكها زايد بن سالم الهاشمي، وفازت بالمركز الأول في الشوط الثاني «مواري « لمالكها غاسي بن سالم المشايخي، وجاءت في المركز الأول في الشوط الثالث «سمهوي» لمالكها سالم بن فريش العويسي.

كما أحرزت المركز الأول في الشوط الرابع «الداوية» لمالكها علي بن راشد العمري، وفازت بالمركز الأول في الشوط الخامس «انتحار» لمالكها غاسي بن سالم المشايخي، وجاءت في المركز الأول في الشوط السادس «الغزال» لمالكها محمد بن مبارك الهشامي.

أما في الشوط السابع فقد أحرزت المركز الأول «الهايلة» لمالكها مشعل بن سعيد الوهيبي، وفازت بالمركز الأول في الشوط الثامن «الذيبة» لمالكها خليفة بن غدير الوهيبي، وجاء في المركز الأول في الشوط التاسع «الراوي» لمالكه جاسم بن محمد الحميدي.

وفي فئة «الراكب البشري» نالت المركز الأول في الشوط الأول «الروضة» لمالكها سالم بن سعيد الزرعي، وحصلت «مياسة» لمالكها حمد بن خادم الزرعي على المركز الأول في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث جاء في المركز الأول «العابر» لمالكه مازن بن خليفة الهاشمي.