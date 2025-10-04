بهلا يكرم اللاعب بشار الغافري لمشاركته مع منتخبنا فـي البطولة الخليجية

بهلاء ـ من مؤمن الهنائي: كرم الجهاز الاداري والفني لفريق بهلاء للناشئين تحت 17 سنة اللاعب الهداف بشار بن عبدالله الغافري الذي شارك مع منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة كأس الخليج الاخيرة التي اختتمت بالعاصمة القطرية الدوحة وتوج بها المنتخب السعودي للناشئين وعقب الحصة التدريبية للفريق تم تكريم اللاعب بمشاركة عدد من اداريي النادي ومدرب الفريق الأول بالنادي التونسي عبدالحليم الوريمي ومدرب اللياقة البدنية احمد رزقي ومدرب الحراس الوطني وليد الخنبشي، كما تم تكريم عدد من اللاعبين المتميزين بالفريق وألقى المدرب الوريمي كلمة تحفيزية للاعبي فريق الناشئين، كما قدم احد اعضاء مجلس ادارة النادي كلمة توجيهية، حث فيها اللاعبين على تطبيق المهارات التدريبية والمحافظة على مستوياتهم من خلال الانضباط داخل وخارج الملعب وعبر اللاعب بشار الغافري عن سعادته بهذا التكريم.

