نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يتأهل لدور 16 من كأس الملك بهدف في الوحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة إلى دور 16 بعد الفوز الهام على نظيره الوحدة بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات دور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ونظيره الوحدة برتم سريع وسجل صالح الشهري هدف فريقه الأول أمام نظيره الوحدة في الدقيقة 9 من ضربة جزاء وحاول الوحدة تسجيل هدف التعادل ولكنه لم ينجح في ذلك وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ونظيره الوحدة برتم هادئ نسبيا وحاول اتحاد جدة تسجيل الهدف الثاني وتأكيد الفوز وكذلك فريق الوحدة وقام المدربان بعدة تغييرات ولكن لم ينجح الوحدة في التعادل وكان الاتحاد قريب من هدفه الثاني قبل أن تنتهي المباراة بهدف نظيف.